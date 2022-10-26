На Банковой сообщили количество жертв агрессии РФ за вчерашний день

В Херсонской области за сутки трое погибших.

В результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации за прошедшие сутки, 25 октября, погибло и пострадало более 20 мирных людей.

Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко со ссылкой на данные ОВА.

По данным местных ОВА, по состоянию на утро 26 октября больше всего жертв агрессии РФ за минувшие сутки – в Донецкой области. В этом регионе обнаружили 5 погибших (в частности, обнаружено 4 убитых ранее) и 4 раненых.

В Днепропетровской области от атаки российских оккупантов два человека погибли и четверо получили ранения.

В Запорожской области двое гражданских лиц погибли и еще двое были ранены. В Херсонской области – 2 погибших, 3 раненых; в Харьковской области — один человек в результате подрыва на мини получил ранения.

Напомним, по состоянию на утро 26 октября более 1252 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации, оккупанты убили в Украине 430 детей. Еще более 820 ранены.

Как сообщалось, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что мир должен признать многочисленные преступления России, полномасштабно вторгшейся в Украину, геноцидом украинского народа.

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