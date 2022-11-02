На Банковой сообщили, сколько людей стали жертвами агрессии РФ в сутки

Больше всего жертв агрессии РФ в Донецкой области.
В результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации за прошедшие сутки, 1 ноября, погибли и пострадали почти 30 мирных людей.
Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко со ссылкой на данные ОВА.
По данным местных ОВА, за минувшие сутки погибли 9 человек; пострадало – 19.
По состоянию на утро 2 ноября больше жертв агрессии РФ за минувшие сутки в Донецкой области, где обнаружили 9 погибших (в т.ч. выявлено 5 убитых ранее), 10 раненых раненых.
В Харьковской области от действий РФ семь человек получили ранения, в том числе двое детей.
Еще по одному человеку ранены в результате агрессии оккупантов в Запорожской области, а также в Сумской области.
Ранее российский оккупант рассказал жене, что захватчики РФ, покидая Лиман во время контрнаступления ВСУ, убивали мирное население.
Напомним, глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что в Донецкой области за сутки от рук российских оккупантов погибли четыре гражданских человека. Впрочем, невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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