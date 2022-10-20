На Банковой сообщили, сколько людей в Украине погибло вчера в результате агрессии РФ

От обстрелов Российской Федерации за прошедшие сутки, 19 октября, погибли и пострадали более 42 мирных людей.

Об этом 20 октября заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram.

Сообщается, по состоянию на утро 20 октября больше всего жертв российской агрессии за минувшие сутки – в Донецкой области. Там 13 погибших гражданских лиц (в том числе обнаружено 12 убитых ранее) и 5 раненых.

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В Запорожской области в результате атаки РФ три человека погибли и еще восемь получили ранения. В Харьковской области — 2 погибших, в частности, это работники ГСЧС, которые взорвались на мини, а также еще 5 раненых (в т.ч. 4 работника ГСЧС на мине).

В Херсонской области один гражданский человек погиб и еще один — ранен. От обстрелов РФ в Черниговской области – 4 раненых.

Украина под обстрелами

Войска РФ 19 октября продолжили обстреливать Украину. Сообщалось о взрывах в ряде крупных городов Украины, в частности, в Киеве, Чернигове и области, Винницкой и Полтавской областях.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что за месяц над Украиной сбили 233 дрона Shahed-136 и десятки ракет. Только за 19 октября на Киевском направлении уничтожили 10 иранских дронов, еще 11 – сбили на южном направлении.

Во время тревоги россияне нанесли удар по Ивано-Франковской области, это подтвердила руководитель ОВА Светлана Онищук. На Бурштынской ТЭС возник пожар, на месте работают спасатели. По предварительной информации, пострадавших нет.

В результате ударов в Украине были перебои со светом. Из-за атак РФ украинцев настойчиво просят уменьшить потребление электроэнергии. Также предупреждают о потенциальных веерных отключениях, если у НЭК ”Укрэнерго” будет необходимость сбалансировать энергосистему.

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