На Банковой заверили, что после окончания войны Украину отстроят быстро и по самым высоким мировым стандартам

На Банковой заверили, что после окончания войны Украину отстроят быстро и по самым высоким мировым стандартам

Украина вместе с международными партнерами разрабатывает план восстановления страны после победы и восстановления инфраструктуры населенных пунктов по самым высоким мировым стандартам.

Согласно сообщению ОП, в результате полномасштабной вооруженной агрессии России некоторые города в Украине уничтожены полностью. Речь идет, в частности, о Мариуполе, Волновахе, Рубежном, Попасном, Лимане, Северодонецке. Также тяжелая ситуация в оккупированных общинах Херсонской области, значительные разрушения получили отдельные общины Николаевщины и Запорожья. В Харькове часть микрорайона Северная Салтовка полностью уничтожена.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в видеообращении к участникам форума "Возрождение Украины – возрождение общин", говорится на сайте президента Украины.

По предварительным подсчетам Офиса президента, в стране разрушены более 350 тысяч объектов и миллионы квадратных метров жилой, образовательной, медицинской, спортивной инфраструктуры, повреждены тысячи километров автомобильных и железнодорожных путей, аэропорты, порты и многое другое.

"Наша общая цель – после победы максимально быстро восстановить все то, что уничтожили россияне в этой кровавой войне. И не просто восстановить, а создать новую, сильную, современную Украину, где инфраструктура каждой общины, города и поселка отвечает наивысшему уровню европейского и мирового качества" и инклюзивности", – отметил Кирилл Тимошенко.

Заместитель руководителя Офиса главы государства напомнил, что Владимир Зеленский объявил о программе обновления Украины и призвал лидеров стран демократического мира присоединиться к восстановлению украинских общин.

"В течение последнего месяца специалисты Офиса Президента, правительства, общественных организаций вместе с работниками региональных и местных органов власти работали над разработкой плана восстановления и модернизации Украины. Также продолжается работа с ассоциациями европейских городов, в частности, готовят подписание Меморандума о сотрудничестве с Eurocities и другими международными обь объединениями для их привлечения к проектам по восстановлению населенных пунктов Украины", — говорится в сообщении ОП.

"В июле этого года состоится конференция в Лугано, где будет обсуждаться участие международных партнеров в восстановлении и модернизации Украины. Наша амбициозная цель – вступление в Евросоюз. Для нас очень важна поддержка международных партнеров", — подчеркнул Тимошенко.

Напомним, ранее сообщалось, сколько средств нужно на восстановление Украины и как будет происходить восстановление после войны. Подробнее — ЗДЕСЬ.

Восстановление Украины после войны: опыт других стран

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