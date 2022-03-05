На Байковом кладбище будут прощаться с первым погибшим телевизионщиком в войне с Россией

На Байковом кладбище будут прощаться с первым погибшим телевизионщиком в войне с Россией

Коллеги вспоминают, насколько мужчина был профессиональным оператором.

Первый погибший телевизионщик с начала вторжения – при обстреле киевской телебашни погиб оператор одного из телеканалов Евгений Сакун. Прощание с погибшим состоится 5 марта на Байковом кладбище. Евгений Сакун как раз проходил мимо телебашни, как русские войска попали туда ракетами. Очевидцы говорят минимум о двух взрывах, которые они услышали. Из-за дерзкого обстрела российскими войсками погибли пять человек и еще с десяток получили многочисленные ранения. Это первый погибший телевизионщик с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом говорится в ТСН.

Оператор телеканала «LIVE» Евгений Сакун погиб во время дерзкого ракетного обстрела российских войск киевской телебашни. Снаряды разорвались рядом с мемориальным комплексом Бабий Яр, где и проходил Евгений.

Очевидцы говорят, раздалось минимум два мощных взрыва. Люди, которые в то время находились на улице, не имели шансов выжить. Взрывная волна выжгла и разрушила все на своем пути в радиусе нескольких километров. Впоследствии полиция подтвердит гибель пяти человек, среди которых и наш коллега.

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«У нас весь канал даже те, кто мало знал Женю, очень тяжело восприняли это»,- говорят коллеги.

19-летний Иван до сих пор не может оправиться от известия о гибели своего коллеги – оператора. На телевидении Ваня с прошлого года. Его первая съемка прошла именно благодаря опыту оператора Евгения Сакуна.

«Он легко мог поддержать разговор по любой теме. Летом я его никогда не видел без бейсболки и главное – это черные очки, он всегда их носил», – говорит коллега погибшего Иван Гриневич.

Однокурсники в соцсетях вспоминают Евгения, как доброжелательного и бесконфликтного мужчину, до сих пор не могут поверить, что он погиб.

Снесенные полки, размозженные витрины и усеянное стекло помещение — так сейчас выглядит магазин с товарами для авто. Ирина вместе с коллегой в момент российской атаки находилась в магазине. Говорит, чудом уцелели, потому что успели добраться к укрытию.

«Мы услышали воздушную тревогу и спустились в подвал, это нас только спасло. Масштабы бедствия мы не можем пока еще оценить и когда мы все это будем делать, я не пока не знаю», — говорит она.

Работники наспех выносят уцелевшую мебель, потому что крыша в любой момент может не выдержать. На сидении размозженного автомобиля пятна крови. Водителя, говорят очевидцы, порубило обломками от ракеты. Среди раненых врач, музыкант Эдуард Драч. Он как раз охранял телебашню, когда туда попали ракетами.

Сама телебашня от прямого попадания снаряда устояла, но ее железная конструкция у основания кое-где разорвана. В аппаратном выбиты стекла и обгоревшая часть. Именно туда пришелся весь взрывной удар одной из ракет.

После удара армии РФ по киевской телебашне вещание центральных телеканалов было приостановлено, но впоследствии его возобновить — сигнал вовремя перевели на резервную станцию. СБУ задержала предателя, агитировавшего разбомбить Киевскую телевизионную башню, чтобы прекратить трансляцию украинских телеканалов. Ведомство обнародовало аудиозапись сообщения, которое тот направил оккупантам.