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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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На базе Грузинского легиона произошла диверсия: погиб доброволец

Грузинский легион заявил о диверсии на их базе, погиб один боец.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Боец Грузинского легиона Деметре Дарчиа, погибший в результате диверсии

Боец Грузинского легиона Деметре Дарчиа, погибший в результате диверсии / © Facebook/Грузинский Национальный Легион

Грузинский легион заявил о диверсии на своей базе, в результате погиб молодой боец Деметре Дарчиа.

Об этом сообщили в самом легионе и подтвердил командир Мамука Мамулашвили.

«Сегодня на базе Грузинского легиона была осуществлена диверсия, в результате которой сдетонировало взрывное устройство, принесенное на территорию неустановленным лицом. Этот инцидент привел к гибели нашего бойца Деметре Дарчиа», — говорится в заявлении Грузинского легиона.

Там убеждены, что событие было хорошо спланированной акцией, подозрительно совпавшей с так называемым «днем России», который отмечается 12 июня.

Мамука Мамулашвили уточнил, что, по предварительным данным, на их базу было занесено взрывное вещество, которое сдетонировало в тот момент, когда военнослужащий находился в непосредственной близости от него.

Соответствующие службы продолжают расследование.

Напомним, что в ноябре прошлого года командир «Грузинского национального легиона» Мамука Мамулашвили заявил о попытке россиян его отравить.

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