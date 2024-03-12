На Белгородщине оккупанты избавляются от "z-символики" – перехват ГУР

Россияне снимают с рабочих автомобилей буквы "z", потому что просто работники отказываются в них ездить.

В Белгородской области местное население лишается "z-символики" и негативно относится к русским военным, которые ее носят.

Об этом говорится в разговоре кафиров, который перехватило ГУР.

В перехваченном телефонном разговоре с Грайворона Белгородской области оккупанты обсуждают указание снять с рабочего автомобиля буквы "z", поскольку символика российского вторжения вызывает опасения и неприязнь среди местного населения, отмечают в разведке.

"Надо приехать на работу на "уазику" без букв "Z". В прямом смысле. Потому что мне делают замечания, никто с тобой не хочет ездить на работу: ни в Безименно, ни в Козинку (пограничные с Украиной села. – Ред.), никуда. Они кричат, пищат. Одобрили решение – удаляешь букву "Z". И из старого "уазика" из окон тоже позабирай", – говорится в перехваченном разговоре.

Напомним, утром 12 марта стало известно о прорыве границы российскими добровольцами в Белгородской и Курской областях.

Кроме того, сообщалось, что дрон атаковал городскую администрацию Белгорода.

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