Свои позиции на территории РФ бойцы российского добровольческого батальона сдавать не собираются.

Легион "Свобода России" опубликовал видео, на котором виден дым от пожаров на местах сражений, которые российские добровольцы ведут с путинской армией.

Соответствующее видео было опубликовано в субботу, 3 июня, в Telegram-канале этого военного подразделения.

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Такую же жару противнику они обещают и в воскресенье.

Свои позиции в Шебекинском районе Белгородской области бойцы добровольческого батальона сдавать не собираются.

"Прогноз погоды на завтра [4 июня] в Шебекинском районе: ожидается небольшая облачность и задымление. Погода жаркая”, — говорится в подписи опубликованным кадрам.

В Белгородской области российские добровольцы продолжают бои с армией Путина

Напомним, в Белгородской области вооруженные силы РФ наращивают сопротивление операции "Русского добровольческого корпуса", воюющей с путинским режимом в России. Однако, как сообщил начальник штаба РДК Александр с позывным "Фортуна", российская армия не контролирует районный центр Шебекино.

Для выхода из зоны боевых действий жители Белгородской области могут воспользоваться гуманитарными коридорами, которые готовы обеспечить украинские власти.

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