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На Белгородщине российские добровольцы продолжают бои с армией Путина: что происходит в Шебекино (видео)

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
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Время на прочтение
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На Белгородщине российские добровольцы продолжают бои с армией Путина: что происходит в Шебекино (видео)

Легион "Свобода России" опубликовал видео, на котором виден дым от пожаров на местах боев в окрестностях Шебекино / Фото: скриншот с видео

Свои позиции на территории РФ бойцы российского добровольческого батальона сдавать не собираются.

Легион "Свобода России" опубликовал видео, на котором виден дым от пожаров на местах сражений, которые российские добровольцы ведут с путинской армией.

Соответствующее видео было опубликовано в субботу, 3 июня, в Telegram-канале этого военного подразделения.

Такую же жару противнику они обещают и в воскресенье.

Свои позиции в Шебекинском районе Белгородской области бойцы добровольческого батальона сдавать не собираются.

"Прогноз погоды на завтра [4 июня] в Шебекинском районе: ожидается небольшая облачность и задымление. Погода жаркая”, — говорится в подписи опубликованным кадрам.

В Белгородской области российские добровольцы продолжают бои с армией Путина

В Белгородской области российские добровольцы продолжают бои с армией Путина

Напомним, в Белгородской области вооруженные силы РФ наращивают сопротивление операции "Русского добровольческого корпуса", воюющей с путинским режимом в России. Однако, как сообщил начальник штаба РДК Александр с позывным "Фортуна", российская армия не контролирует районный центр Шебекино.

Для выхода из зоны боевых действий жители Белгородской области могут воспользоваться гуманитарными коридорами, которые готовы обеспечить украинские власти.

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Дата публикации
Просмотры
339
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