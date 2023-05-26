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На Белгородщине слышны звуки сильных взрывов и стрельба (видео)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
5008
Время на прочтение
1 мин
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На Белгородщине слышны звуки сильных взрывов и стрельба (видео)

В Белгороде слышны звуки выстрелов/ФОТО: Легион "Свобода России"

Местные в шоке и не могут понять, куда летят ракеты.

В Белгородской области России продолжаются военные действия. Там слышны звуки выстрелов и взрывов.

Об этом сообщают российские телеграммы-каналы.

Как видно из видео, обнародованного городскими жителями, в районе Новой Таволжанки слышны звуки выстрелов, полеты ракет и громкие взрывы. Местная жительница, которая снимала ролик, судя по всему, в шоке от происходящего.

“О, Боже, ракета куда-то полетела… Мамочка родная. Полетела на сад производство, что ли? – комментировала жительница военные действия.

Напомним, что в РФ утверждают, что беспилотник атаковал здание "Газпрома" в Белгородской области.

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Дата публикации
Просмотры
5008
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