На Белгородщине слышны звуки сильных взрывов и стрельба (видео)

Местные в шоке и не могут понять, куда летят ракеты.

В Белгородской области России продолжаются военные действия. Там слышны звуки выстрелов и взрывов.

Об этом сообщают российские телеграммы-каналы.

Как видно из видео, обнародованного городскими жителями, в районе Новой Таволжанки слышны звуки выстрелов, полеты ракет и громкие взрывы. Местная жительница, которая снимала ролик, судя по всему, в шоке от происходящего.

“О, Боже, ракета куда-то полетела… Мамочка родная. Полетела на сад производство, что ли? – комментировала жительница военные действия.

Напомним, что в РФ утверждают, что беспилотник атаковал здание "Газпрома" в Белгородской области.

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