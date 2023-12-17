На Белгородщине состоялось сражение с оккупантами: в ГУР рассказали детали

Российский губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вечером, 17 декабря, пожаловался, что ВСУ якобы обстреляли село Теребрено Белгородской области.

По его словам, в окрестностях села произошло стрелковое сражение. Гладков заверил, что "ситуация под контролем" и "жертв нет", но признал, что есть разрушения: поврежден один частный жилой дом и беседка, а также линии электро- и газоснабжения.

Теребрено на карте

В ГУР отреагировали на эту информацию. По информации разведки, это противники кремлевского режима совершили атаку на Белгородщине. Очевидно, речь идет о российских добровольцах, воюющих на стороне Украины

"Главное управление разведки подтверждает факт боевых столкновений вблизи населенного пункта Теребрено Белгородской области", – говорится в сообщении.

В результате атаки был уничтожен взводный опорный пункт российских войск.

"Неожиданное нападение на позиции подразделений армии террористической России вызвало паническую реакцию среди личного состава местного гарнизона. Так, по приказу тамошних командиров российских войск был открыт хаотичный артиллерийский огонь по окрестным селам", — отметили в ГУР.

Ранее сообщалось, что в Белгороде был ликвидирован один из руководителей оккупационной администрации Харьковщины.

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