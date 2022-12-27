На белорусской границе нет наступательной группировки, способной вторгнуться в Украину — Госпогранслужба

В настоящее время вблизи границы с Беларусью нет наступательной группировки, способной совершить вторжение в Украину.

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко рассказал, что пограничники не фиксируют создание в Беларуси наступательной группировки, которая была бы готова прямо сейчас вторгнуться в Украину.

Об этом Демченко сказал 27 декабря во время брифинга в Медиацентре Украина — Укринформ.

"Создание необходимой наступательной группировки, которая бы была готова по состоянию на сегодняшний день осуществить вторжение с территории Беларуси, не отмечается. Беларусь и Россия постоянно нагнетают ситуацию... путем демонстрации совместных мероприятий подготовки военных подразделений, в т.ч. маневрами по перемещению техники, проверки боеготовности войск и продолжением наращивания региональной группировки войск так называемого союзного государства. Однако их численный состав не меняется, как и характер действий. Подразделения меняются на ротационной основе", — рассказал спикер Госпогранслужбы.

Демченко добавил, что пограничные подразделения и другие составляющие Сил обороны Украины, усиливающие границу с Беларусью, готовы к любому развитию событий. Так, по словам спикера ГНСУ, украинские защитники нарастили оборонные позиции по линии государственной границы и пограничью. Кроме того, продолжаются работы по инженерно-фортификационному укреплению.

Пограничники постоянно отрабатывают мероприятия по взаимодействию. Проводится минирование территории, усиливается система видеонаблюдения и дистанционного контроля, для мониторинга используются беспилотники. Такие мероприятия проходят по всей протяженности границы с Беларусью, от Волыни до Черниговской области, добавил Демченко.

"Украина хорошо понимает, что Россия всячески пытается втянуть Беларусь в открытую войну или может попытаться использовать это направление для повторного вторжения", — подчеркнул представитель ГНСУ.

Напомним, ранее спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко рассказал о ситуации на белорусской границе. По его словам, ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой, а перемещение техники или войск по ту сторону не наблюдается.

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