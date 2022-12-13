На береговой линии Никополя сработали минные заграждения: в РВА говорят, что "раки будут довольны"

Во вторник, 13 декабря, на береговой линии города Никополь Днепропетровской области сработали минные заграждения. Жители города слышали серию громких взрывов.

Об этом сообщил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко.

Евтушенко намекнул, что, вероятно, российские оккупанты взорвались на минах возле Никополя.

"На береговой линии города Никополь, сработали минные заграждения. Жители рядом слышали серию взрывов. На вопрос о количестве пострадавших и кто именно попал на минное поле — бойцы ответили, что жители города не пострадали, но раки будут довольны", — написал Евтушенко.

Глава РВА добавил, что береговая линия района под контролем Сил обороны Украины и уже больше "никто никуда не плывет".

Ситуация в Никополе

Город Никополь Днепропетровской области регулярно обстреливают находящиеся в оккупации российские захватчики с территории соседнего Энергодара.

Известно, что ночью против 13 декабря российская армия ударила по Никопольскому району Днепропетровской области из "Градов" и тяжелой артиллерии. Под обстрел попали Никопольская, Красногригорьевская и Марганецкая громады. В Никополе разрушения подверглись около десяти многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки, административные здания, магазин, линии электропередачи. Обстрел вызвал пожар.

4 декабря российские оккупанты обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Вражеский снаряд убил 23-летнего парня.

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