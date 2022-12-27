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На берегу Каховского водохранилища фиксируют передвижение российской техники

На берегу Каховского водохранилища фиксируют передвижение российской техники

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
2482
Время на прочтение
1 мин
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На берегу Каховского водохранилища фиксируют передвижение российской техники

Фото: Архів

Жителей предупредили об опасности нахождения на открытых территориях.

На временно оккупированном берегу Каховского водохранилища зафиксировано передвижение вражеской техники.

Об этом сообщил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко.

"Зафиксировано передвижение техники противника на противоположном берегу водохранилища. Прошу жителей прибрежных территорий по возможности находиться в зданиях и избегать открытых территорий", – предупредил он.

Напомним, возле Каховской ГЭС вечером 28 октября раздались мощные взрывы.

В Никопольском районе Днепропетровщины береговая линия Каховского водохранилища заминирована, и действует круглосуточный запрет выхода на воду.

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Дата публикации
Просмотры
2482
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