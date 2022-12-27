На берегу Каховского водохранилища фиксируют передвижение российской техники

Жителей предупредили об опасности нахождения на открытых территориях.

На временно оккупированном берегу Каховского водохранилища зафиксировано передвижение вражеской техники.

Об этом сообщил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко.

"Зафиксировано передвижение техники противника на противоположном берегу водохранилища. Прошу жителей прибрежных территорий по возможности находиться в зданиях и избегать открытых территорий", – предупредил он.

Напомним, возле Каховской ГЭС вечером 28 октября раздались мощные взрывы.

В Никопольском районе Днепропетровщины береговая линия Каховского водохранилища заминирована, и действует круглосуточный запрет выхода на воду.

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