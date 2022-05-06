На Бессарабском направлении российские войска находятся в боевой готовности "Полная" - Генштаб

Россия продолжает провоцировать напряженность в непризнанном Приднестровье.

На Бессарабском направлении Российская Федерация продолжает провоцировать напряженность в Приднестровском регионе Молдавии.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке 6 мая.

"Личный состав оперативной группы российских войск находится в боевой готовности "Полная", — говорится в сообщении.

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Напомним, заместитель министра обороны Анна Маляр также отмечала, что российские войска, которые сейчас находятся в Приднестровском регионе Молдовы, приведены в полную боевую готовность. Возможны все сценарии и Украина к ним готовится. Россия рассматривает Украину как плацдарм, чтобы двигаться дальше. Украина – большая цель, но промежуточная.

В настоящее время Приднестровье – квазигосударство, не признанное ни одной страной мира. Из полумиллиона жителей непризнанной республики не менее трети – имеют российский паспорт. Ради российской пенсии и выплат. И только единицы понимают, что их обманули на государственном уровне и ведут борьбу.

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