На благотворительном концерте оперный певец заставил плакать французов на песне "Києве мій"

На концерте собрали средства для пострадавших от российской агрессии в Украине.
Украинские песни звучали в католической церкви во Франции. «Чорнобривці», «Два кольори», «Черемшина» и другие известные произведения – исполнил солист Национальной оперетты Украины – Дмитрий Воронов, который сейчас работает в Марсельской опере.
Об этом говорится в ТСН.
Песню «Києве мій» украинцы в зале встретили слезами и бурными аплодисментами. Ее оперный певец исполнил для всех на бис. На этом благотворительном концерте собрали средства для людей, пострадавших от российской агрессии в Украине.
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