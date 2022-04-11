На благотворительном концерте оперный певец заставил плакать французов на песне "Києве мій"

На благотворительном концерте оперный певец заставил плакать французов на песне "Києве мій"

На концерте собрали средства для пострадавших от российской агрессии в Украине.

Украинские песни звучали в католической церкви во Франции. «Чорнобривці», «Два кольори», «Черемшина» и другие известные произведения – исполнил солист Национальной оперетты Украины – Дмитрий Воронов, который сейчас работает в Марсельской опере.

Об этом говорится в ТСН.

Песню «Києве мій» украинцы в зале встретили слезами и бурными аплодисментами. Ее оперный певец исполнил для всех на бис. На этом благотворительном концерте собрали средства для людей, пострадавших от российской агрессии в Украине.

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