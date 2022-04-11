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На благотворительном концерте оперный певец заставил плакать французов на песне "Києве мій"

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На благотворительном концерте оперный певец заставил плакать французов на песне "Києве мій"

Фото Валерии Ковалинской/ТСН

На концерте собрали средства для пострадавших от российской агрессии в Украине.

Украинские песни звучали в католической церкви во Франции. «Чорнобривці», «Два кольори», «Черемшина» и другие известные произведения – исполнил солист Национальной оперетты Украины – Дмитрий Воронов, который сейчас работает в Марсельской опере.

Об этом говорится в ТСН.

Песню «Києве мій» украинцы в зале встретили слезами и бурными аплодисментами. Ее оперный певец исполнил для всех на бис. На этом благотворительном концерте собрали средства для людей, пострадавших от российской агрессии в Украине.

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