На блокпостах вокруг Мариуполя расставили кадыровцев: эвакуация фактически невозможна – горсовет

На блокпостах вокруг Мариуполя расставили кадыровцев: эвакуация фактически невозможна – горсовет

На блокпостах вокруг Мариуполя вместо коллаборантов и представителей "народной милиции ДНР" размещают представителей Росгвардии и кадыровцев. Эвакуация из города становится фактически невозможной.

В горсовете Мариуполя призвали всех, кто собирался временно вернуться в город для вывоза личных вещей, не делать этого.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Сети 21 мая.

"Наши источники из города сообщают, что на фильтрационных пунктах пропуска и блокпостах вокруг Мариуполя в сторону Запорожья проходит ротация оккупантов. Колаборантов и представителей так называемой народной милиции "ДНР" меняют на представителей росгвардии и кадыровцев", — говорится в сообщении.

Кроме того, оккупанты устанавливают дополнительные пункты контроля/блокпосты на грунтовых дорогах, которыми можно было обойти фильтрационный контроль.

"Фактически с сегодняшнего дня любая эвакуация из города становится невозможной до открытия отдельных коридоров в результате переговоров руководства страны", — отметил Андрющенко.

"Все, кто доверившись пропаганде и информационному вбросу оккупантов, собирался временно вернуться в Мариуполь для вывоза личных вещей, не делайте этого. На данный момент должны помнить — это дорога в один конец", — подчеркнул советник городского головы.

Он добавил, что идет работа над эвакуацией из города.

Напомним, оккупанты наращивают темпы вывоза мужчин из Мариуполя в "фильтрационные" лагеря. По приблизительным данным, в таких лагерях в Безымянном и Казачьем Донецкой области находятся около 4 тыс. мужчин.

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