"На болотах стоит очередной вой": Коваленко об усложнении логистики окупантов на Курщине

В Сети появились фото разрушенного моста через реку Сейм в Глушковском районе Курской области. Предварительно, к обрушению привело попадание высокоточных ракет большой дальности со спутниковым наведением GMLRS, которые используют установки HIMARS.

Об этом пишет военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"На болотах стоит очередной вой. На этот раз по Глушковскому району. HIMARS. Херсонское дежавю, да?" – эмоционально отреагировал Коваленко на точный удар Сил обороны Украины.

Карта Курской области

Эксперт отметил, что для россиян постепенно уменьшается количество удобных логистических направлений. И не только для обеспечения потребностей своей группировки, но и вообще для подготовки контрудара. В свою очередь, украинские подразделения максимально эффективно используют рельефно-ландшафтные особенности вражеской территории. В частности, в вопросах быстрого продвижения, усложнения логистики противнику и в формировании линии обороны с учетом естественных препятствий.

"Я неоднократно отмечал, что движение Сил обороны с учетом русел рек и водоемов Курской области позволяет обезопасить фланги, а река Сейм является, таким себе, "северным барьерным рифом", при правильном ее использовании", — подчеркнул Коваленко.

По мнению эксперта, такая тактика украинских сил может позволить отрезать российскую группировку в Глушковском районе.

"Вопрос установления там военных администраций – это вопрос времени. А вот тот факт, что движение на Рыльск продолжится, очевидно благодаря соплям российских пропагандистов, которые уже подтверждают, что украинские силы уже севернее Коренево", – отметил Коваленко.

Он добавил, что при этом силы обороны сохраняют себе логистику с правого фланга, а их движение прикрывает река Сейм.

"Нравится, не нравится, но Глушковский район превращается в санитарную зону. По реке Сейм это еще +250 квадратных километров. Как там говорят, еще одна мармеладка из пачки, да?" – подытожил Александр Коваленко.

Напомним, Сырский доложил Зеленскому о ситуации на самых горячих направлениях и продвижении ВСУ на Курщине. Главком отметил, что ВСУ продвинулись еще на 1-3 км, а в районе Малой Локни может быть много пленных россиян.

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