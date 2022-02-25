На борту бункеровщика, который обстреляли войска РФ в Черном море, были российские моряки: украинцы их спасли

На борту бункеровщика, который обстреляли войска РФ в Черном море, были российские моряки: украинцы их спасли

Очевидцами атаки врага на гражданское судно стали черноморцы, заметившие над горизонтом дым

Два гражданских судна — под панамским и молдавским флагами — атаковали российские самолеты в Черном море недалеко от Одессы.

Об этом говорится в ТСН.

Как только экипаж бункеровщика «Миллениум Спирит» подал сигнал СОС, несмотря на опасность к нему направился катер морской охраны и морские спасатели. Они сняли с борта моряков, потому что две ракеты, попавшие в машинное отделение, вызвали пожар. Как оказалось, на борту были россияне, поэтому фактически россияне обстреляли своих.

Очевидцами атаки врага на гражданское судно стали черноморцы, заметившие над горизонтом дым.

Судно было атаковано с вражеского самолета. Еще одна атака произошла на панамское судно NAMURA QUEEN, которое стояло на якорной стоянке. Российская ракета попала в кормовую часть и вывела из строя часть оборудования. На судне также начался пожар, поэтому из порта Южный отправили пожарный буксир. Ситуация контролируется.

Относительно ситуации на суше в Одессе. Здесь также спокойно, город пытается работать в обычном режиме, но людей и авто на улицах стало меньше.

Зато больше желающих сдать донорскую кровь, а главное желающих защищать Одессу от врага. Через несколько часов комплектование всех батальонов теробороны было завершено. Желающие просят еще зарезервировать места и дать им оружие, чтобы уничтожать врага. В Одессе расконсервировали бомбоубежища и как только раздастся сирена, люди могут спрятаться в укрытиях. В настоящее время добровольцы патрулируют улицы и готовят "Коктейли молотова", чтобы врагу здесь было адски.

Вся береговая линия моря заминирована, чтобы защититься от возможного морского десанта.