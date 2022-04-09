На Броварском направлении селяне жалуются на разбитые дома и заминированные огороди, что не могут сеять и полоть

На Броварском направлении селяне жалуются на разбитые дома и заминированные огороди, что не могут сеять и полоть

Люди ждут саперов.

Около сотни тысяч жителей поселков на Броварском направлении больше месяца оставались без света, газа и связи. После русского нашествия больше всего разрушений потерпели Большая Дымерка, Богдановка и Бервица, где оккупанты разместили логистический центр, который наши армейцы успешно уничтожили. Из-за масштабов разрушений и груды неразорванных боеприпасов рядом со сгоревшей техникой российских войск общины закрыты для проезда.

Об этом говорится в ТСН.

Александр выехал из дома в поселке Большая Дымерка на Броварском направлении в начале полномасштабного российского наступления. Сегодня он впервые видит свой поселок, он в развалинах. Своих односельчан он не видел больше месяца. Мужчины не сдерживают эмоций. «Я хочу, чтобы Россию снесли с лица земли, сделает из нее пустыню», – плачет мужчина.

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Навстречу идет Надежда, которая присматривала за хозяйством Александра. Пес Мухтар радуется, что дождался своего хозяина. Большинство селян отсюда уехали. Надежда присматривала за лежащими соседями, кормила кур и собак и до сих пор не может оправиться от пережитого наступления россиян на поселок. «Наш край уцелел немножко, и руки и ноги трясутся и все», – рассказывает женщина.

Разрушенный центр, изуродованные дома и куча сгоревшей российской техники на обочине – так сейчас выглядит Большая Дымерка, где разрушены около сотни домов, где могли находиться люди. Количество погибших до сих пор не знают. «Больше всего под влияние оккупантов попала Великодимерская община. В районе разрушены 150 жилых домов, в общине вражеские силы 90 домов разрушили», — говорит глава ВГА Броварского района Павел Проскочило.

В соседней Бервице россияне сосредоточили большое количество своей вражеской техники и даже создали логистический пункт с машинами связи. Украинские бойцы точными попаданиями за несколько выстрелов сожгли почти все. "Наши средства поражения сделали так ювелирно, что весь этот пункт логистики накрылся даже не огнем, а прахом", - говорят бойцы.

Жители села, чьи дома уцелели после российских оккупантов, собирают в своем огороде опасный урожай. «Дочка собирает мины, вот вам и смешно, а я чеснок прополоть не могу», — жалуется женщина.

Прасковья Григорьевна переживает за будущие запасы продуктов. Именно у огорода 79-летней женщины оккупанты расположили командный пункт со всяческой взрывной утварью, которая после разбиения рашистов разлетелась на километры. Взрывчатки и снаряды на своем дворе женщина обозначает красной лентой и ждет саперов. «Я же не могу ни полоть, ничего не делает, это клубничка, вот чеснок, а лук весь смолотили, лука нет», — говорит женщина.

Спасатели тем временем тщательно осматривают соседний участок и просят женщину немного потерпеть. Кроме разминирования в Броварском районе понемногу подключают свет и пытаются сосчитать нанесенный оккупантами ущерб. Только здесь разрушены 7 переправ.

«Очередная поврежденная переправа через реку Трубеж сейчас создан штаб по восстановлению инфраструктуры Броварского района», – говорят чиновники.

Выжженное здание, изуродованный детский автобус и российские сухпаи среди детских парт – так теперь выглядит школа в Богдановке. Школьные вещи рядом с ящиками из-под патронов большого калибра, здесь оккупанты отстреливались от наших защитников. Теперь эта территория скорее напоминает поле битвы, чем образовательное учреждение. И первый звонок здесь раздастся не скоро.

Большинство поселков на Броварском направлении сейчас закрыты для проезда – ввиду масштабов разрушений местные власти продлили комендантский час до утра 11 апреля.

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