На Брянщине произошел "хлопок": местные пишут о пожаре в районе воинской части

В городе Клинцы Брянской области раздался "хлопок". В местных пабликах местные пишут, что слышали взрыв, словно землетрясение.

ТСН.ua собрал все, что известно об инциденте.

"Жду информации, уточняем. Но взрывы очень сильны! Во многих селах района дома подпрыгнули, — рассказывает очевидца российскому изданию Info24.ru.

В комментариях местных пабликов жители делятся информацией о взрывах. Россиян очень испугал "хлопок". Отмечается, что огонь видели в районе казарм местной воинской части.

По информации телеграмм-каналов, возможное место прилетов в Клинцах – стоянка техники Минобороны РФ.

Кроме того, стало известно о "хлопке" в пограничном поселке Климово.

Как информирует Sota, сообщения о взрывах активно удаляются из местных пабликов.

Отметим, что в Клинцах находится много мобилизованных, в том числе отказавшихся воевать и вывезенных из полигона в белгородском поселке Солоты.

Отметим, что ВСУ официально не подтверждают свою причастность к "хлопках" на территории РФ. Но военный эксперт Жданов объяснял почему россияне обстреливают свою территорию — ракеты, которые они запускают по Украине, технически неисправны, поэтому падают, не долетев до цели.

Напомним, что вчера ночью в Белгородской области РФ раздались звуки взрывов, аж дома дрогнули.

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