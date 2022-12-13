На Брянщине произошел "хлопок": местные пишут о пожаре в районе воинской части

В Брянской области РФ ночью 13 декабря прогремели взрывы.
В городе Клинцы Брянской области раздался "хлопок". В местных пабликах местные пишут, что слышали взрыв, словно землетрясение.
ТСН.ua собрал все, что известно об инциденте.
"Жду информации, уточняем. Но взрывы очень сильны! Во многих селах района дома подпрыгнули, — рассказывает очевидца российскому изданию Info24.ru.
В комментариях местных пабликов жители делятся информацией о взрывах. Россиян очень испугал "хлопок". Отмечается, что огонь видели в районе казарм местной воинской части.
По информации телеграмм-каналов, возможное место прилетов в Клинцах – стоянка техники Минобороны РФ.
Кроме того, стало известно о "хлопке" в пограничном поселке Климово.
Как информирует Sota, сообщения о взрывах активно удаляются из местных пабликов.
Отметим, что в Клинцах находится много мобилизованных, в том числе отказавшихся воевать и вывезенных из полигона в белгородском поселке Солоты.
Отметим, что ВСУ официально не подтверждают свою причастность к "хлопках" на территории РФ. Но военный эксперт Жданов объяснял почему россияне обстреливают свою территорию — ракеты, которые они запускают по Украине, технически неисправны, поэтому падают, не долетев до цели.
Напомним, что вчера ночью в Белгородской области РФ раздались звуки взрывов, аж дома дрогнули.
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