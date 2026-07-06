На Брянщине уничтожили пусковую установку С-400, которую РФ могла использовать для ударов по Киеву (видео)

С-400

Реклама

В ночь на 6 июля 2026 операторы 413 полка СБС "Рейд" обнаружили и уничтожили на территории Брянской области РФ пусковую установку комплекса С-400.

По данным подразделения, установку могли использовать для пусков баллистических ракет по наземным целям.

Удар по российскому комплексу произошел в ходе очередной массированной атаки РФ по Украине.

Реклама

В 413 полку отметили, что Брянская область является одним из стандартных районов, откуда российские войска производят пуски баллистических ракет по Киеву.

Уничтожение пусковой установки С-400, отметили в "Рейде", означает сохранение жизни гражданских украинцев, несмотря на планы врага.

Дата публикации 19:55, 06.07.26 Количество просмотров 3 Украинские военные уничтожили пусковую установку С-400 в Брянской области РФ

Атака на Киев 6 июля: последние новости

Напомним, в ночь на 6 июля Россия совершила массированную комбинированную атаку по Украине. По предварительным данным, враг применил около 15 ракет разных типов – баллистических, гиперзвуковых и крылатых.

Под ударом оказались Киев, Киевщина и Одесса. В столице повреждения получили жилые дома в четырех районах. Самая сложная ситуация была в Подольском и Дарницком районах, где зафиксированы прямые попадания в многоэтажки, частичные разрушения конструкций и масштабные пожары.

Реклама

По последним данным мэра Киева Виталия Кличко, в столице погибли 12 человек, еще 46 получили ранения, среди них трое детей. На местах ударов продолжаются поисково-спасательные работы, из-за чего в городе временно перекрывали движение по нескольким улицам.

Критическая ситуация также сложилась в Вишневом Киевской области. Там из-за угрозы повторной детонации объявили эвакуацию и оцепили опасную территорию.

Новости партнеров