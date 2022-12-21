На Буданова и Резникова готовили покушение: руководитель СБУ рассказал детали

На руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова и министра обороны Украины Алексея Резникова готовили покушение, однако СБУ заблаговременно предотвратила их.

Об этом в интервью Наталье Мосейчук рассказал руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк.

"Работают они не только по мне, но и по многим высокопоставленным должностным лицам в нашей стране. Относительно недавно готовили покушение на моего побратима Кирилла Буданова и Алексея Резникова", — рассказал он.

Как рассказал Малюк, россияне уже отправили в Украину исполнителя. Но прежде нужно было выполнить задачу, которая бы проверила деятельность имеющейся агентуры врага на территории Украины. Во время него нужно было ликвидировать военнослужащего.

Так, спецназовцы сымитировали выполненное задание, прислали врагу фотоотчет и получили за работу деньги. Россияне поняли, что их "агенты" могут и умеют работать. И только после этого они отправили исполнителя для ликвидации Буданова и Резникова.

За предварительную работу – ликвидацию военнослужащего – враг заплатил 100 тысяч долларов. Самого же исполнителя удалось задержать при попытке въехать в Украину. Ее он совершил через третью страну.

Покушения на Зеленского

По информации The Wall Street Journal, в начале войны президент России Владимир Путин дал задание главе Чечни Рамзану Кадырову убить президента Украины Владимира Зеленского и занять правительственные кварталы Киева.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что с начала полномасштабного вторжения России было предпринято пять попыток убить Владимира Зеленского. Он уточнил, что все попытки убить главу государства были в конце февраля и начале марта 2022 года.

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