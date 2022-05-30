На Буковине депутат горсовета и ее муж хотели продать авто, предназначенное для ВСУ

На Буковине депутат горсовета и ее муж хотели продать авто, предназначенное для ВСУ

На Буковине депутат одного из городских советов Черновицкого района и ее муж организовали незаконную реализацию гуманитарной помощи.

Областная прокуратура обоим сообщила о подозрении в хищении гуманитарной помощи (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Как установили следователи, подозреваемые, являясь председателем и членом благотворительной организации, во время военного положения организовали незаконную реализацию гуманитарной помощи. Супруги пытались продать за 4500 долларов США ввезенный в качестве гуманитарной помощи в Украину бус Volkswagen LT28, предназначенный для передачи ВСУ.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер.

Напомним, в Киеве правоохранители разоблачили схему вывода 52 млн грн на счета подконтрольных России предприятий.