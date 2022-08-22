На Буковине достраивают два корпуса в центре для переселенцев, чтобы вместить хотя бы часть желающих

На Буковине строят кризисный центр, который до войны принимал женщин, пострадавших от насилия, и теперь это убежище для тех, кто из-за войны войны потерял все.

С 24 февраля центр стал домом для двух сотен беженцев, но новые запросы от переселенцев приходят каждый день, поэтому благотворители, несмотря на войну, решились на строительство еще двух корпусов, говорится в ТСН.19.30

«Так едешь, спишь на чужих кроватях, на чужих подушках, даже стыдно за себя, потому что чувствуешь себя каким-нибудь бездомным», - говорит Инна, которая не может без слез вспоминать как покидала родную Авдеевку.

Как только она с двумя сыновьями уехала в их дом, прилетела ракета. «Мы уехали в пятницу, а в субботу прилетело к моему соседу в балкон», – рассказывает она.

На Буковине семья уже три месяца. За это время жила и в садике, и дома у людей, а последние несколько дней живет в центре, который до войны был пристанищем для женщин, пострадавших от домашнего насилия. Мне нравится все, что сделано для матери и ребенка. Я очень благодарна, поражена, что такое у нас», — добавляет переселенка.

Сейчас центр стал пристанищем для 250 детей — у одних есть мамы рядом, другие из приюта. Дом начал напоминать перчатку из сказки, говорят ее руководители, но нуждающихся в жилье – не уменьшается. «Ежедневно к нам звонят по телефону, это ежедневно десятки телефонных звонков, особенно с Востока», — говорят работники.

Здесь взялись строить сразу два новых помещения. Только за 3 месяца построили здание, где смогут разместиться еще 150 детей с мамами. «У нас будет игровая, кабинет психолога, психологи у нас работают круглосуточно, потому что имеем очень большие травмы из-за войны. К нам приезжают дети поседевшие от войны. Это израненные души, которым нужна любовь и убежище», — говорят в центре.

Корпус строили сразу с полноценным укрытием. Рядом – возводят еще одно помещение для убежища приюта. Работы идут небыстро, ведь цены на стройматериалы выросли в несколько раз. «Кто нам подарил окна, кто дверь, кто мебель, кто помогает с кровлей. Когда иностранные партнеры слышат словосочетание «Украина-война-строительство», им очень трудно решиться инвестировать», — говорит руководитель кризисного центра Марта Левченко.

Однако руководители центра надеются, что к первым холодам им все же удастся закончить оба здания и покой в их центре найдут сразу полтысячи переселенцев.

Приют для тех, кто потерял все из-за войны: на Буковине строят кризисный центр

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