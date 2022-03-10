На Буковине конфисковали российские грузовики: теперь они будут возить гуманитарную помощь

Теперь фуры оккупанта будут возить помощь в прифронтовые города.
В Черновицкой области изъяли принадлежащие России грузовики. Теперь они будут возить гуманитарную помощь.
Об этом сообщили в Черновицкой ВГА.
"Раньше эти фуры пополняли склады оккупанта, теперь они будут помогать украинскому войску и населению. Сегодня таможенная служба конфисковала грузовые автомобили на российских номерах. И уже вскоре их наполнят гуманитарной помощью, которая так необходима сейчас в прифронтовых городах и селах", — говорится в сообщении.
Напомним, украинский экипаж с помощью беспилотника "Байрактар" уничтожили ЗРК "Бук" российских оккупантов.
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