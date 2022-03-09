На Буковине мужчина получил 100 тыс. долларов, чтобы вывезти за границу военнообязанных: фото

На Буковине мужчина получил 100 тыс. долларов, чтобы вывезти за границу военнообязанных: фото

Правоохранители устанавливают обстоятельства.

На Буковине мужчина получил 100 тыс. долларов, чтобы переправить за границу 25 мужчин, желающих уклониться от военной службы.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Как сообщается, житель Хмельницкой области наладил преступную схему. За незаконную переправку 25 человек через госграницу он получил более 100 тыс. долларов США.

"6 марта 2022 года он обеспечил перевозку военнообязанных к участку госграницы Украины в направлении Республики Молдова между населенными пунктами г. Сокиряны и с. Волошково Днестровского района Черновицкой области. Оттуда лица в пешем порядке пересекли границу и были обнаружены пограничниками", — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются другие причастные к организации преступления лица. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Днестровского районного отдела полиции Главного управления Нацполиции в Черновицкой области.

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