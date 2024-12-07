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На Буковине обезвредили боевую часть ракеты Х-101

На Буковине обезвредили боевую часть ракеты Х-101

Подрыв боевой части ракеты / Фото: Национальная полиция Украины

Полиция призвала граждан соблюдать осторожность.

В ходе обследования зоны падения обломков сбитого вражеского объекта в Днестровском районе, взрывотехники полиции Буковины обнаружили неразорванную боевую часть ракеты Х-101.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Следовательно специалисты подготовили всю необходимую технику и уничтожили взрывоопасный предмет методом контролируемого подрыва", — говорится в сообщении.

Полицейские еще раз призывают граждан быть осторожными. В случае обнаружения взрывоопасных предметов категорически запрещается приближаться к ним. Необходимо немедленно уведомить соответствующие службы.

Напомним, в Харьковской области 7-летний мальчик пострадал от мины оккупантов.

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