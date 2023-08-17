На Буковине осужденный из тюрьмы "сливал" России позиции ВСУ под Бахмутом: хотел попасть на обмен

В Черновицкой области осужденный из колонии сливал России данные о местах дислокации ВСУ под Бахмутом. Таким образом, он хотел, чтобы оккупанты включили его в списки на обмен.

Об этом сообщили в СБУ.

По данным следствия, осужденному осталось сидеть в колонии всего год. Однако он решил сотрудничать с российскими кафиров, чтобы те внесли его в список на обмен. Предатель имел информаторов из криминальных кругов Донецкой области, с которыми он скрыто общался по мобильному телефону. Они сообщали ему о местах дислокации ВСУ, а тот сливал информацию оккупантам.

"За такое сотрудничество российская спецслужба "гарантировала" своему приспешнику внести его в список обмена на украинских пленных. Тем самым уголовник рассчитывал выехать в РФ без дальнейшего отбывания наказания на территории страны-агрессора", — говорится в сообщении.

Задержание предателя в колонии / Фото: СБУ

СБУ разоблачила вражеского информатора. За государственную измену его осудили на 15 лет лишения свободы.

Как добавили правоохранители, предателем оказался уроженец Донецкой области, отбывавший наказание за торговлю наркотиками. Сначала он отбывал наказание в Торецкой исправительной колонии, однако из-за войны его эвакуировали на Буковину.

Напомним, в Харькове будут судить военного, который сдавал России места дислокации ВСУ и передавал секретную информацию.

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