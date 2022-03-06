На Буковине переселенцев селят в синагоге: есть спальные места, продукты и одежда (фото)

На Буковине переселенцев селят в синагоге: есть спальные места, продукты и одежда (фото)

Людей размещают даже в молебном зале.

Еврейская община Черновцов принимает переселенцев из прифронтовых областей. В синагоге обеспечивают спальными местами, продуктами питания и теплыми вещами.

Об этом 6 марта сообщила Черновицкая ОГА.

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Людей размещают даже в молебном зале. Кроме того, в случае необходимости врачи общины могут предоставить бесплатную медицинскую и психологическую помощь.

Отметим, что Буковина приютила уже почти 22 тысяч вынужденных переселенцев, среди них более 6,5 тысяч детей.