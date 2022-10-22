На Буковине сбили вражескую ракету: что известно

Повреждений объектов и домов нет.

В Черновицкой области в субботу, 22 октября, во время масштабной воздушной тревоги была сбита российская ракета.

Об этом сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Руслан Запаранюк.

По его словам, самолет ВСУ сбил ракету над Днестровским районом.

"Над Днестровским районом Черновицкой области самолет ВСУ сбил ракету, которая упала в озеро", — говорится в сообщении.

Глава Буковины подчеркивает, что повреждений объектов и домов граждан нет.

В области на 09:20 продолжается воздушная тревога. Жителей Буковины просят оставаться в укрытиях. "Тревога" была объявлена в 07:53.

Масштабная воздушная тревога 22 октября

Утром 22 октября воздушную тревогу объявили на территории всей страны. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщит о пролете вражеской ракеты над регионом. Вероятно, она улетела в западные регионы, высказался Ким.

В Киевской областной военной администрации сообщили, что утром 22 октября во время воздушной тревоги в области работает ПВО.

В Хмельницком прогремел взрыв. Его официально подтвердили и в мэрии, и в ОВА. Над городом поднялся дым.

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