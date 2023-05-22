На Буковине священник УПЦ (МП) называл ПЦУ "церковью антихриста": как отреагировала СБУ

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

На Буковине подозрение от СБУ получил митрополит УПЦ (МП), разжигавший межрелигиозную рознь.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, полиция разоблачила настоятеля Свято-Вознесенского мужского монастыря Черновицко-Буковинской Епархии УПЦ (МП). Он во время литургий пренебрежительно высказывался относительно Православной Церкви Украины, называя ее "церковью антихриста" и "сатанинской".

“Тем самым он оскорблял религиозные чувства верующих и провоцировал обострение внутренней обстановки в регионе. Инициированная СБУ лингвистическая экспертиза подтвердила факты преступной деятельности клирика. По материалам Службы безопасности, фигуранту поставлено в известность о подозрении по ч.1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков)”, — рассказали в СБУ.

Сейчас решается вопрос о его мере пресечения.

Напомним, что священник УПЦ МП на Буковине помогал уклоняющимся бежать за границу и устроил для этого целую схему.

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