На Буковине у пьяных водителей изъяли уже 50 автомобилей и отправили на нужды ВСУ

Также для армии в области изъяли еще 300 автомобилей у государственных органов власти и физических лиц.
На Буковине у пьяных водителей изымают авто на нужды ВСУ. За период военного положения в области лишились своих автомобилей уже полсотни водителей, которые сели за руль в нетрезвом состоянии.
Об этом сообщает корреспондент ТСН.
Решение о такой конфискации машин было принято на заседании военного штаба. На нетрезвых водителей патрульные сначала составляют админпротокол. Затем транспорт забирают на штрафплощадку, а оттуда уже отправляют на позиции наших военных.
Также для армии в области изъяли еще 300 автомобилей у государственных органов власти и физических лиц.
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