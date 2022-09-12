На Буковине всем переселенцам одной общины выделили по дому для жизни

Расселить переселенцев в отдельные дома смогли в одной из буковинских общин, здесь готовы принять еще 1000 людей.

Многие местные из Буковины годами зарабатывают деньги за границей и дома пустовали, поэтому большинство позволило пустить в ним тех, кто убегал от войны, говорится в ТСН.

Василию — 78, его жене — 75, им из-за войны пришлось бежать родной Донбасса. Валентине переезд дался нелегко, а вот Василий не нарадуется. «Я уже привык, что не хочу ехать, как дома», — говорит мужчина.

Владелец дома, где живут супруги, живут в другом городе, дом пустовал, поэтому мужчина решил приютить людей. Теперь только привозит им газ в баллонах, а дальше они хозяйничают сами. Но больше всего радуются новым друзьям. «Таких людей я еще не видел, честное слово. Мы первый день приехали – и уже несут, несут – и сметану, и сыр, и молоко», — рассказывает Василий.

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Чтобы отблагодарить за гостеприимство, теперь каждый день ходит к соседям помогать. «Косить в огороде, картошку будем выбирать вместе. Это мы как одна семья», – говорит он.

Все 160 переселенцев здесь живут в частных домах, говорят руководители Рукшинского общества. Большинство селян годами на заработках и дома пустовали, так как началась война, согласились приютить людей. «Наши люди очень отнеслись с пониманием. У них должно быть личное пространство, в коммунальных учреждениях людям неудобно», — убеждена заместитель председателя Рукшинской общины Валерий Мариняк.

Сестры Ольга и Кристина не могут насладиться своим домом, потому что перед тем несколько месяцев жили в школах. Говорят, только здесь их самый маленький ребенок перестал содрогаться во сне и вспоминать как убегала из Лисичанска из-под обстрелов. «Она испугалась так, что ночью спать не могла, плакала постоянно. Прилетел снаряд в соседнее здание, взрыв стоял ужасный, а потом увидели, что целый подъезд сложился», — рассказывает Кристина.

К новому дому, где тихо и не слышно постоянных сирен дети привыкли быстро. А взрослые уже провели в дом Интернет и накрутили консервации, зимовать планируют здесь.

В общине готовы принять еще до тысячи переселенцев, с продуктами и вещами помогают местные и волонтеры. С работой тоже не будет проблем, ведь сюда из зоны боевых действий переехало несколько крупных предприятий. Но несмотря на то, что все сложилось лучше, все переселенцы мечтают о возвращении домой.

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