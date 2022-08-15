На чем сосредоточилась корабельная группировка врага в Черном и Азовском морях: Генштаб дал ответ

Одна из целей вражеских кораблей – поражение военных объектов и элементов инфраструктуры в глубине территории Украины.

В Черноморской и Азовской морских операционных зонах корабельная группировка противника основные усилия сосредотачивает на ведении разведки, блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражении военных объектов и элементов инфраструктуры в глубине территории Украины.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины 15 августа.

"На Южно-Бугском направлении противник совершал обстрелы из танков и артиллерии разных типов по линии столкновения и в глубине обороны с целью недопущения перегруппировки украинских подразделений и создания ими благоприятных условий для проведения контрнаступления", — говорится в сводке.

В Генштабе сообщили, что враг нанес авиационные удары недалеко от Андреевки, Мирного, Благодатного и Лозового.

Напомним, враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение в направлении Старомихайловки и Невельского.

Маляр: вражеские корабли не будут заходить, а в случае провокации, "Нептуны" и "Гарпуны" дадут отпор

Читайте также: