На Черниговщине к 12 годам приговорили солдата РФ, который пытал человека, чтобы "выбить" данные о ВСУ – фото

В Черниговской области к 12 годам тюрьмы приговорили солдата российской армии, совершавшего пытки над местным жителем оккупированного села Лукашевка, чтобы "выбить" информацию о военных ВСУ.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Так, прокурор в суде доказал, что 14 марта 2022 года во время временной оккупации с. Лукашевка Черниговского района двое военнослужащих РФ незаконно задержали местного жителя. Они применяли к нему физическое насилие, чтобы узнать информацию о расположении позиций украинских военных.

Осужден русский солдат. / Фото: Офис генерального прокурора

"Не получив необходимых данных, оккупанты вывели мужчину на территорию приусадебного участка, повалили на землю и начали избивать. Затем обвиняемый нанес удар прикладом автомата по голове потерпевшего, а второй военнослужащий РФ выстрелил ему в ногу из огнестрельного автоматического оружия", — говорится в сообщении.

Пока приговор не вступил в законную силу.

Напомним, российский летчик, перегнавший в Украину вертолет Ми-8, впервые заговорил и обратился к гражданам РФ.

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