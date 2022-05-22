На Черниговщине мальчишки после месяца в оккупации смастерили настоящий блокпост, чтобы "защищать родную Украину"

На Черниговщине мальчишки после месяца в оккупации смастерили настоящий блокпост, чтобы "защищать родную Украину"

Блокпост, медпункт и казармы, а еще окопы, с которых хорошо просматриваются главные пути и все это для недетской игры мальчиков Новой Басани на Черниговщине.

Дети, которые месяц прожили под российской оккупацией, увлеклись недетскими играми – они копируют то, с чем пришлось им жить и из-за чего они стали "детьми войны", говорится в ТСН.

Троица мальчишек – Назар Кебкал и братья Влад и Назар Замулы – суровые. Всех, кто проезжает мимо их берут на карандаш. «Чтобы знать, кто уезжал, сколько машин и людей вообще», – объясняют мальчики.

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Играть в войну, говорит мама Назар Кебкала, дети начали после того, как заглянули в глаза настоящей войне. «Когда бомбили нас впервые, то все бегом к погребу, а он на крыльце пел гимн, мы его тянем, а он поет… Даже соседи в погребе слышали, как он поет, мне страшно было, а он всегда успокаивал, что все будет хорошо», – рассказывает мама мальчика.

После деоккупации Новой Басани – десятилетний Назар Кебкал сагитировал соседских мальчишек уйти в терроборону, военным он давно хотел стать. «У меня просто прадед воевал во Вторую мировую и он все деду рассказал, а дед мне», – говорит мальчик.

Дед Михаил не только рассказывал внуку о войне с фашистами, но и передал в наследство Назару военные награды своего отца. Коробку с ними – единственное, что парень взял с собой, когда уезжал с мамой после деоккупации села.

К охране своей улицы мальчишки подошли всерьез, даже балаклав не снимают. Рядом полевая кухня. «Сегодня ничего (не готовили – ред.) потому что дождь, а так у нас картофель печеный, яйца, сало поедим с хлебом», — рассказывают мальчики.

Есть ее медпункт, но им не пользуются. С собой у ребят аптечка и сухпаек. «Консервы, орехи, конфеты, печенье. Карты, если будет скучно», – показывают дети.

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Любознательные ребята не раз обошли все окрестности и исследовали сожженную российскую технику. Находят и то, что пропустили пиротехники.

Они еще малы, но уже – дети войны. И через месяц оккупации ощутимо повзрослели, говорят их родители. Четко знают, кто враг и не по чужим словам понимают, что надо делать. «Защищать родную Украину», – говорят мальчики.

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