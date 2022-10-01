На Черниговщине обнаружили скрытую бронированную технику и патроны (фото)

Укрытие было на территории одной из промышленных зон Прилукской громады.
В Черниговской области во время контрдиверсионных мероприятий военнослужащие Нацгвардии Украины совместно с работниками СБУ и представителями других силовых структур обнаружили скрытые гранаты, патроны и бронированную технику.
Об этом сообщает Северное оперативно-территориальное объединение Нацгвардии.
В частности, удалось обнаружить скрытые гранаты Ф-1, мин ТМ-62 и патроны 7,62.
"Также на территории было несколько единиц бронированной техники: БТР-82, БТР-80 и частично бронированный автомобиль "Урал". Укрытие было на территории одной из промышленных зон Прилукской громады", — говорится в сообщении.
Напомним, у границ Украины находится до семи батальонно-тактических групп Беларуси.
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