На Черниговщине по крайней мере две "Чернобаевки", оккупанты несут большие потери — глава ОВА

На Черниговщине по крайней мере две "Чернобаевки", оккупанты несут большие потери — глава ОВА

В Чернигове делают все возможное, чтобы у горожан были еда и лекарства.

На Черниговщине есть по крайней мере две "Чернобаевки", где российские оккупанты несут большие потери.

Об этом 27 марта сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

"Каждая уважающая себя область должна иметь свою Чернобаевку. Черниговщина большая, так что я видел здесь по крайней мере две. Надеюсь, что скоро их будет еще больше. Враг тупой и продолжает нести большие потери", — сказал он.

Чаус добавил, что в Чернигове сейчас делают все возможное, чтобы у горожан были еда и лекарства.

Напомним, что в Чернигове задержан псевдоволонтер, который бесплатно получал гуманитарную помощь и продавал ее. К примеру, хлеб предлагал за 35 гривен.

Как выглядит Чернигов после российских обстрелов?

Читайте также: