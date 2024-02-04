На Черниговщине попрощались с летчиком, пожертвовавшим жизнью, чтобы уничтожить колонну врага: тело не могли вернуть почти 2 года

26 февраля 2022 года 25-летний пилот совершил вылет, чтобы уничтожить колонну окупантов. Когда его подбили, Андрей, вместо того, чтобы катапультироваться, пожертвовал жизнью и направил падающий самолет на вражескую колонну.

В городе Бахмач Черниговской области простились с 25-летним летчиком Андреем Антиховичем, тело которого почти два года не могли вернуть домой.

Об этом сообщает городской совет Бахмача.

В ночь с 23 на 24 февраля 2022 года капитан Андрей Антихович находился на боевом дежурстве, одним из первых став в защиту Украины.

Андрею на момент гибели было всего 25 лет

26 февраля 2022 года он совершил боевой вылет на самолете Су-25 на Херсонском направлении, обнаружил вражеские колонны и нанес по ним успешное огневое поражение. Тем самым пилот помешал продвижению окупантов на Николаев и Одессу. К сожалению, враг попал в самолет.

"И когда встал вопрос катапультироваться или уничтожить врагов, не колеблясь направил подбитый штурмовик в сторону вражеской колонны. Капитан погиб на самом высоком пике, в расцвете молодых сил", – говорится в сообщении горсовета.

Тело парня оказалось на оккупированной территории. Его удалось вернуть только в конце декабря 2023 года.

"Сначала он был похоронен в населенном пункте Антоновка Херсонской области, который пока находится под российской оккупацией", – говорится в сообщении горсовета. Скорее всего, речь идет о селе Антоновка Скадовского района, потому что село Антоновка вблизи Херсона уже деоккупировано.

Похоронят защитника в Киевской области.

В апреле 2022 года президент Владимир Зеленский посмертно наградил его орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени.

На сайте президента Украины также создали петицию о присвоении Андрею Антиховичу звания Героя Украины посмертно, которая уже набрала необходимые 25 тысяч голосов. Теперь семья ждет ее рассмотрения и подписания документа главой государства.