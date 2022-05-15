На Черниговщине построили еще одну временную переправу (фото)

В Черниговской области продолжаются первоочередные работы по восстановлению поврежденной инфраструктуры.
В Черниговской области на трассе Р-67 Чернигов – Нежин – Прилуки – Пирятин завершено строительство временного объезда через один из разрушенных мостов в Нежинском районе. Проезд по этому участку уже открыт.
Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
Это уже 9-ый из 23-х поврежденных сооружений (мостов и путепроводов), где построена временная переправа для восстановления движения.
"Еще на одном участке дороги Р-67, на подъезде к городу Нежин, продолжалась ликвидация выбоин. За этот день дорожники отремонтировали 88 кв. метров покрытия", — отметил он.
Также продолжаются работы по улучшению проезда по Р-69 Киев – Вышгород – Десна – Чернигов.
Напомним, в Черниговской области начинают восстановление медицинской инфраструктуры.
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