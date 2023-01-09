На Черниговщине россияне обстреляли кладбище прямо во время похорон

Российские оккупанты 8 января обстреляли из минометов кладбище на Черниговщине. Это произошло прямо во время похорон.

Об этом информирует "Суспильне".

Инцидент произошел в селе Гремяч Новгород-Северской громады. Обломками снесло кресты, осколки повредили могилы.

По словам старосты Гремячего Андрея Ирхи, было два "прилета" по кладбищу. В частности, воронка от мин – в 30 метрах от свежей могилы, где была похоронная процессия. К счастью, люди не пострадали.

"Сломанные кресты, разбитые. Кресты снесли. "Приход" прямо в могилу. Фрагменты от памятников разлетелись", — отметил староста села.

Напомним, что российские оккупанты регулярно обстреливают приграничные районы Сумщины и Черниговщины из артиллерии. Так, только за минувшие сутки враг нанес по территории Сумщины 144 удара.

На Рождество россияне сбросили во двор местного жителя на Сумщине взрывчатку из беспилотника. К счастью, обошлось без жертв.

В канун Нового года оккупанты обстреляли приграничье Сумщины с вертолетов

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