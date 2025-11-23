ТСН в социальных сетях

Война
217
1 мин

На Черниговщине российские дроны попали по центру детского творчества и жилым домам - фото последствий

Два прилета в Корюковке попали в здание Центра детского творчества, вызвав пожар.

Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Последствия атака

Враг этой ночью атаковал Черниговскую область беспилотниками типа «Герань». Два прилета произошли в городе Корюковка, где дроны попали в здание Центра детского и юношеского творчества, вызвав пожар.

Об этом сообщил начальник Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

В самом Чернигове вражеский дрон попал в дачный массив, повредив один из домов.

«В Чернигове вражеский дрон попал по дачному массиву, поврежден дом.

Всего за минувшие сутки 13 обстрелов — 23 взрыва», — рассказал он о последствиях.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Днепре в ночь на 23 ноября в результате атаки повреждены пять жилых домов, выбито около 200 окон, а в одном здании повреждена кровля.

