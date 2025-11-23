- Дата публикации
На Черниговщине российские дроны попали по центру детского творчества и жилым домам - фото последствий
Два прилета в Корюковке попали в здание Центра детского творчества, вызвав пожар.
Враг этой ночью атаковал Черниговскую область беспилотниками типа «Герань». Два прилета произошли в городе Корюковка, где дроны попали в здание Центра детского и юношеского творчества, вызвав пожар.
Об этом сообщил начальник Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.
В самом Чернигове вражеский дрон попал в дачный массив, повредив один из домов.
«В Чернигове вражеский дрон попал по дачному массиву, поврежден дом.
Всего за минувшие сутки 13 обстрелов — 23 взрыва», — рассказал он о последствиях.
