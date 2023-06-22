На четырех направлениях продолжаются тяжелые бои: в Генштабе назвали самые горячие участки фронта

За прошедшие сутки противник нанес ракетный и 44 авиационных удара. В частности, применены шесть иранских ударных БПЛА Shahed. Все были уничтожены нашими защитниками. Также враг совершил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщил Генштаб.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары по населенным пунктам Леоновка и Николаевка Черниговской области и Волфин Сумской области.

На Купянском направлении враг нанес авиационный удар в районе Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении агрессор нанес авиационных ударов возле Новоегоровки и Белогоровки Луганской области и Северска — Донецкой.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары возле Дружковского, Курдюмовки и Нью-Йорка Донецкой области.

На Авдеевском направлении россияне нанесли авиаудары неподалеку от Авдеевки, Северного и Первомайского. Враг осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Александрополь, Керамик, Новокалиново, Бердичи, Степное, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Первомайское, Нетайлово и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении агрессор нанес авиационный удар у Красногоровки. В то же время осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Зоряное, Острое, Марьинка, Георгиевка, Курахово и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник нанес авиаудары у Новомихайловки и Золотой Нивы.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг нанес авиационных ударов в районах Левадного, Преображенки, Малой Токмачки, Новоданиловки и Степногорска Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новоочеретоватое, Нескучное, Благодатное, Макаровка, Сторожево, Зеленое Поле, Темировка, Новополь, Бурлацкое Донецкой области; Левадное, Красное, Гуляйполе, Новоандреевка, Степное, Пятихатки, Лобковое, Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Михайловка, Новоалександровка, Дудчаны, Качкаровка, Дорожное, Казацкое, Николаевка, Бургунка, Ивановка, Садовое, Приднепровское, Приднепровское, Молодежное, Зимовник, Белозерка, Ромашково, Антоновка, Херсон, Днепровское, Кизомыс Херсон.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 6 по зенитно-ракетным комплексам врага. Также нашими защитниками был уничтожен российский ударный вертолет Ми-24 и 7 разведывательных БПЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 пункта управления, 1 зенитно-ракетный комплекс, 2 района сосредоточения личного состава и военной техники противника, 13 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 станции РЭБ и боеприпасов врага.