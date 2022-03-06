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"На чьей стороне свет тот никогда не упадет в темноте": Зеленский о силе мира для закрытия неба Украины от ракет РФ

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"На чьей стороне свет тот никогда не упадет в темноте": Зеленский о силе мира для закрытия неба Украины от ракет РФ

president.gov.ua

По словам президента, Украине нужны самолеты.

Мир имеет силу, чтобы закрыть небо Украины от российских ракет, для российских боевых самолетов, вертолетов.

Об этом в видеообращении в воскресенье, 6 марта, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"На чьей стороне мир, тот никогда не упадет в темноте. Мир имеет силу, чтобы закрыть небо Украины от российских ракет, для российских боевых самолетов, вертолетов. Если кто-то все еще сомневается, то Украине нужны самолеты. На самом деле это просто, когда имеешь волю, чтобы сделать небо безопасным. Небо Украины, небо Европы", — отметил он.

В свою очередь, в телеграмм-канале Верховной Рады Украины призвали украинцев распространять в Twitter среди лидеров Евросоюза публикацию с призывом закрыть небо над страной для защиты детей.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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