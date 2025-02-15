На что должен пойти Путин, чтобы достичь прекращения войны: ответ Келлога

Россия должна отказаться от использования своей армии в будущем.

У Трампа сказали, на что должен пойти Путин, чтобы достичь мира. В частности, речь идет о территориальных уступках.

Об этом сказал спецпредставитель Трампа по Украине и России Кит Келлог.

"Это должны быть и территориальные уступки, но не только. Может быть, отказ от использования вооруженных сил в будущем, возможно, уменьшение количества личного состава", — заявил Келлог.

В качестве примера он приводит альянсы РФ с Ираном, КНДР и Китаем. Этого еще не было несколько лет назад.

"Сейчас, я считаю, очень важно, чтобы такие альянсы не формировались", – заключил Келлог.

Он добавил, что некоторые уступки необходимы и со стороны Украины.

Ранее Келлог сказал, что война в Украине должна завершиться быстрее, чем через год.

Читайте также: