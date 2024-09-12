На что Путин делает ставку в войне: Портников объяснил его "психологию крысы"

Журналист убежден, что от главы Кремля не следует ждать ничего, кроме более жесткой позиции.

Президент России Владимир Путин продолжит усиливать давление на Украину и попытается превратить ее в "инфраструктурную пустыню". В то же время, диктатор пытается еще больше расширить фронт в Украине. Такие действия указывают на психологию крысы.

Такое мнение высказал украинский журналист, публицист Виталий Портников, сообщает Oboz.ua.

Портников обратил внимание, что Путин всегда воспринимает любой вызов в качестве призыва к более жестким действиям. Президент РФ и сам говорил, что действует как крыса.

"Я думаю, что Путин уверен, что нужно усиливать давление на Украину, что нужно усиливать свои атаки, что нужно ускорить время, когда Украина превратится в инфраструктурную пустыню. Путин всегда воспринимает любой вызов как призыв к более жестким действиям, у него такая психология. У Путина психология крысы, о которой он рассказывал в своем первом интервью российским журналистам. Когда вы загоняете его в ловушку, он разворачивается и нападает на вас. Это была его самая большая история, самое большое детское воспоминание", – рассказал публицист.

Он убежден, что от главы Кремля не следует ждать ничего, кроме более жесткой позиции. В то же время, у так называемых российских элит нет права голоса, поэтому им придется согласиться с ситуацией, когда они смирятся с ролью проигравших, поставив не на того лидера.

"А поскольку для российских элит, как и для российского народа, вопрос восстановления российской государственности в пределах 1991 года принципиален, то вы не должны сомневаться, что любые действия Запада и Украины будут приводить к дальнейшей эскалации ситуации", — объяснил Портников.

В то же время он отметил, что даже в случае такой эскалации у Украины есть шансы сохраниться как государство и отстоять свой суверенитет. Ведь, когда речь идет о деэскалации, следует помнить, что она может привести к подписанию капитуляции Украины.

Журналист также описал сценарий возможного перемирия в нынешних условиях. Портников констатировал, что российская армия находится на 27% украинской территории и не собирается оттуда уходить. РФ уничтожает инфраструктуру государства и не собирается это прекращать.

"И происходит перемирие. Это унизительное перемирие для Украины, правда? Так что если мы будем жестко отвечать России, если мы заставим ее увидеть, что у нее нет достаточных сил для продолжения войны, тогда мы можем в ближайшем будущем надеяться на такое перемирие, которое, по крайней мере, будет учитывать и украинские интересы. И именно к такому развитию событий в последующие годы нужно идти", – сказал публицист.

Кстати, как написало в своей статье издание Financial Times, Путин убежден, что до сих пор может вести войну на истощение в Украине.

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