На что сейчас способна Россия в войне против Украины: в ГУР оценили силы врага

В целом российские захватчики переходят к обороне, кроме отдельных направлений и участков фронта.

На сегодняшний день у России нет возможностей, ресурсов и резервов для повторения масштабных наступательных действий, сообщил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона "Единые новости".

Юсов отметил, что хотя россиянам не хватает возможностей для повторных наступлений, они все время готовились к обороне.

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Представитель разведки также констатировал провал энергетического блицкрига со стороны врага. Поскольку зима закончилась, сейчас основными целями российских ракетных ударов являются военные объекты, силы и средства, техника украинских войск.

По словам Юсова, учитывая санкции против РФ и ограниченные возможности ее ВПК, у оккупационной армии сейчас тяжелая ситуация. Поэтому россияне сейчас активно ищут по всему миру средства компенсации и замены. Это касается не только дронов-камикадзе иранского производства.

"Иранские дроны – одно из немногих системных достижений оккупантов по привлечению иностранных ресурсов", – сказал представитель ГУР.

Он также проинформировал о достаточно большом запасе ракет С-300 в России. Эти ракеты могут длительное время наносить поражения, особенно прифронтовым приграничным территориям Украины.

По информации Юсова, в целом враг переходит к обороне, кроме отдельных направлений и участков, в частности Бахмутского направления.

Напомним, как сообщил командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский, украинские силы предпринимают контрнаступательные действия на некоторых направлениях под Бахмутом. У врага там больше ресурсов, однако украинские защитники рушат его планы.

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