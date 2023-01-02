На что способна РФ в ответ на поставку вооружений Западу Украине: Волкер оценил угрозы Кремля

По его словам, для эскалации у россиян остался один выбор – использовать ядерное и биологическое оружие. Однако на такой шаг РФ вряд ли отважится.

Несмотря на громкие угрозы, Россия уже нечем ответить на поставку Украине современного вооружения от Запада, в частности систем Patriot.

Об этом заявил бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер, информирует "Эспрессо".

По его словам, Россия уже бросила в эту войну все, что могла: мобилизованных, узников, всю свою военную технику, иранскую технику.

"Я не уверен, что им осталось еще что-то бросать. Конечно, они будут говорить такие вещи, пытаясь убедить Запад, чтобы тот усомнился и не передавал оружие. Но на самом деле мы должны отдавать Украине все, что можем, чтобы она как можно скорее выиграла эту войну. Я не думаю, что они действительно могут как-то реагировать. Они ввели на поле боя все свои силы и технику, которые сейчас у них есть", — отметил Волкер.

Американский дипломат отметил, что для эскалации у россиян остался один выбор – использовать ядерное и биологическое оружие. Однако в РФ знают, что такие действия уничтожат их самих.

"Это (применение ядерного оружия. – Ред.) сделает территорию, которую они пытаются завоевать, непригодной для проживания и повлечет за собой немедленный ответ со стороны других стран. Кажется, они не собираются этого делать. С обычными средствами они не способны сделать больше", – объяснил Волкер.

Напомним, президент США Джо Байден подтвердил передачу Украине систем Patriot и анонсировал новую помощь. По его словам, передача систем ПВО Patriot не может привести к еще большей эскалации в Россию, ведь системы Patriot – исключительно оборонное вооружение.

Ранее главный редактор Defence Express Олег Катков рассказал, какую военную помощь получат ВСУ в 2023 году.

На что способен Путин

В своей статье издание CNN проанализировало, может ли Путин прибегнуть к применению ядерного или химического оружия в ответ на неудачи в войне, в частности из-за "бавовны" на российских аэродромах.

Бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж уверен, что Путин не решится применить ядерное оружие даже когда ВСУ зайдут в Крым.

В то же время бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев предполагает, что диктатор может действительно решиться на применение ядерного оружия.

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