На что указывают последние заявления Путина об Украине: оценка ISW

Владимир Путин / © Associated Press

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Заявления президента РФ Владимира Путина указывают на то, что Россия хочет добиться своих первоочередных целей полномасштабного вторжения в Украину. Речь идет, в частности, о территориальных уступках, отказе от членства в НАТО и установлении пророссийского правительства.

Об этом пишет ISW.

России нужна капитуляция Украины

Кремлевский журналист Павел Зарубин 4 мая опубликовал документальный фильм о Путине на российском государственном телеканале "Россия 1", в котором Путин заявил, что:

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У России достаточно человеческих ресурсов и материалов, чтобы довести войну в Украине до ее “логического завершения с результатом, который нужен России”;

примирение России с украинской частью русского народа является "неизбежным".

Диктатор неоднократно утверждал, что украинский народ является просто подмножеством россиян, а не отдельной нацией, чтобы оправдать вторжение России в Украину и оккупацию украинской территории и народа.

“Заявления Путина свидетельствуют о том, что Россия продолжает оценивать свою способность достичь своих начальных целей полномасштабного вторжения в Украину, включающих демилитаризацию Украины, установление пророссийского правительства в Украине, принуждение Украины к отказу от ее стремлений вступить в НАТО и другие блоки безопасности, а также принуждение Украины к масштабным территориям. Эти требования равносильны полной капитуляции Украины», – написали аналитики.

Россия, вероятно, будет продолжать усилия по достижению этих целей военными и дипломатическими средствами, пишет ISW. Это указывает и на тот факт, что российские чиновники будут продолжать попытки использовать достижения на поле боя для укрепления своей переговорной позиции.

Ранее говорилось, что Путин и российская верхушка пытаются подготовить российское население к более продолжительной войне в Украине и потенциальных будущих конфронтаций с Западом.