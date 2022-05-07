"На что я надеюсь? На чудо": защитники Мариуполя призвали "высшие силы" устроить эвакуацию

"На что я надеюсь? На чудо": защитники Мариуполя призвали "высшие силы" устроить эвакуацию

Украинские защитники Мариуполя из "Азовстали", среди которых много раненых, надеются, что "высшие силы" найдут решение для их спасения. Бойцы говорят, что оказались в адском реалити-шоу, за которым наблюдает весь мир.

Защитники Мариуполя остаются верны Украине и просят всех приложить максимум усилий для эвакуации.

Об этом заявил командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волына, что вместе с другими бойцами продолжает держать оборону города.

"Кажется, будто я оказался в каком-то адском реалити-шоу, где мы – военные, боремся за жизнь, используем каждый шанс для спасения, а весь мир просто наблюдает интересный сюжет! Такие сценарии используют в фильмах и сериалах. Разница лишь в том, что это не фильм, а мы не выдуманные персонажи! Это реальная жизнь! Боль, страдания, голод, мучения, слезы, страх, смерть – все настоящее!" – говорится в сообщении.

"Что меня удивляет? Цинизм! Человеческий цинизм не имеет предела! Есть общепринятые правила, они одинаковые для всех, заверенные кучей законов, подписей и печатей, но они не действуют! Тогда зачем они нужны? На что я надеюсь? На чудо!!! На то, что высшие силы (в широком смысле этого слова) найдут решение для нашего спасения! И это адское реалити-шоу закончится... Высшие силы, мы ждем результата ваших действий... Время истекает, а время – это наши жизни!" – подчеркнул боец.

Напомним, 7 мая вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что из "Азовстали" эвакуированы все женщины, дети и пожилые люди.

Заметим, что во время эвакуации мирных жителей из "Азовстали" 6 мая в результате российских обстрелов погибли трое украинских военных, еще шестеро получили ранения.

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